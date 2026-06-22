Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 22 de junio en algunos grifos de Arequipa, según la plataforma de Facilito de Osinergmin. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 22 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Gamarra en Cerro Colorado se vende a 16.75 soles el galón, en el grifo F&K Zegarra en la calle Tumbes de Cerro Colorado a 16.95 soles, en el grifo Coesti Characato ubicado en la Variante de Uchumayo Km. 6 en el distrito de Tiabaya a 17.25 soles, en el grifo San Francisco de la Av. Jesús en Paucarpata a 17.50 soles, en el grifo Corzo en Socabaya a 18.35 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Socabaya en el distrito de Socabaya a 19.99 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 22 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Herka Soluciones en el Fundo San Francisco en el distrito de Characato se comercializa a 16.99 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en el Km. 9 en el distrito de Cerro Colorado a 17.80 soles, en el Grifo Tucano en la Av. Prolongación Unión en el distrito de Socabaya a 18.65 soles, en la Estación Petrol Fast en la Asoc. De Granjeros Santo Domingo de San Bernardo en el distrito de Chiguata a 18.69 soles, en el grifo Corzo en Socabaya a 19.85 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 19.95 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Socabaya en el distrito de Socabaya a 20.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 22 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se expende a 18.70 soles, en el grifo DBM &M en la carretera Panamericana Sur km 963 en el distrito La Joya a 18.87 soles, en la estación de servicios Santo Tomás de Lima en la Variante de Uchumayo KM 1.5 en Sachaca a 18.99 soles, en el grifo Inversiones Meyca ubicado en La Av. Arequipa en Paucarpata a 19.35 soles, en el gripo Corzo en Socabaya a 19.60 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 19.95 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Socabaya en el distrito de Socabaya a 21.49 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 22 de junio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 6.90 soles el galón, en el grifo Zeta Gas Andino en la Av. Tahuaycani en Sachaca a 6.98 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 7.30 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre 7.35 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.68 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Socabaya en el distrito de Socabaya a 7.59 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 22 de junio?

El balón de gas de 10 kilosde la marca J & J Gas en la Av. Los Hérores Vila Alto Cenepa en el establecimiento de Puma Bernal Juan de Dios en el distrito de Mariano Melgar se vende a 45 soles, el balón de la marca New Gas en la zona Triunfo Zona A en La Joya a 48 soles, la marca Masgas en la Av. Amistad en el distrito de Hunter a 51 soles, la marca Solgas en Zona 2 de la Asoc. Nuevo Characato en el distrito de Characato a 51 soles.