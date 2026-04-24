Aquí detallamos los precios para hoy viernes 24 de abril en algunos grifos de Arequipa. El costo tuvo ligera reducción de un sol en algunas estaciones.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 24 de abril en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo San Francisco de la Av. Jesús en Paucarpata a 19.45 soles; en el grifo Cervicentros Miguel Grau en Paucarpata a 18.99 soles ; en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 19.99 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 20.38 soles; en el grifo Salaverry a 20.50 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 24 de abril en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Cervicerntros Miguel Grau en la calle Los Alpes en Miguel Grau de Paucarpata a 20.39 soles ;en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 21.89 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 21.17 soles; en el grifo Salaverry a 21.71soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 24 de abril, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry se vende a 23.98 soles; en el grifo Salaverry a 24.79 soles; en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento de Arequipa a 22.10 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 24 de abril en Arequipa?

El GLP en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry se vende a 7.46 soles; en la estación Sur Arequipa en la Av. Jesús en Paucaarpata se vende a 6.95 soles; a 6.99 soles en el grifo de la Av. Fernandini en Sachaca, en el grifo Miguel Grau en Paucarpata a 22.20 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 24 de abril?

El balón de gas de 10 kilos en el establecimiento de Grupo Fanny en la calle Madre de Dios, en Alto Selva Alegre se vende a 46.99 soles; en el establecimiento de la v. Caracas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 49 soles; en el establecimiento Coesti S.A. Yura en la carretera Arequipa Yura km.14 en la Asociación Centro Industrial Cas Canteras se vende a 50 soles.