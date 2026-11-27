Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 27 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 27 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 16.47 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 16.47 soles, en estación de Servicio Exact Perú en la carretera Arequipa-Yura en el distrito de Yura a 16.47 soles, en el grupo Pietra Forte en el Pueblo joven 3 de Octubre en José Luis Bustamante y Rivero 17.47 soles, en el grifo Tucanos en la Av. Prolongación Unión en Socabaya a 17.50 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 27 de noviembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo Estaciones Petrol Fast en la calle N° 1 en Granjeros Santo Domingo en el distrito de Chiguata a 17.98 soles, en el grifo

J.H.P. en la Av. Aviación Km. 9 en la vía a Yura a 18.19 soles el galón, en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.20 soles, en la estación de servicipos Mi Grifo en la carretera Panamericana Sur Km. 980 en San José La Joya a 18.99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 27 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la corporación D. Nick en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.19 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Km 9. En el distrito de Cerro Colorado a 21.59 soles, en estación de servicio Exact Perú en Yura a 21.60 soles, en grifo DBM & M en la carretera Panamericana Sur en La Joya a 21.87 soles, en gasolinera Villa Hermosa en El Cural Lateral 6 en Uchumayo a 21.97 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 21.98 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 27 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo EE.SS San Limax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 8.79 soles, en inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 8.79 soles, en Autrisa Automotriz en la calle Junín en el Cercado de Arequipa a 8.84 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 8.84 soles, en Servicentro LH en el distrito de Mariano Melgar a 8.89 soles, en el grifo Tarapaca en la Av. del mismo nombre en Miraflores a 8.89 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 27 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Caligas en la planta Corporación Primax en asentamiento poblacional a 49.59 soles, en la marca Masgas en la planta Solgas en la Variante de Uchumayo a 53 soles, la marca Solgas en la misma planta anterior en Yanahuara a 57 soles, en la marca Chaski Gas en la planta Corporacción Andina del Gas en la Av. Las Peñas en Socabaya a 59.50, la marca Llamagas en la Autopista Arequipa-La Joya en Cerro Colorado a 61.50 soles.