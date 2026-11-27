Una madre de familia hizo un llamado a la solidaridad para recibir apoyo económico en favor de su pequeña hija Ana Cristina, quien se encuentra hospitalizada en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, donde viene recibiendo atención médica.

Apoyo solidario

Según informó su madre, ambas se encuentran en la capital desde el martes 24 de noviembre y por ayer jueves 26 la menor ingresó a sala para el retiro de su catéter Port. En medio de este proceso, la familia necesita apoyo para cubrir los gastos de alimentación diaria, por lo que apelan a la generosidad de quienes puedan colaborar con un pequeño aporte.

Las personas que deseen apoyar a Ana Cristina pueden hacerlo a través de Yape o Plin al número 933-026-441, a nombre de Cristina Uchuya, madre de la menor. Cada aporte será de gran ayuda para esta familia que atraviesa momentos difíciles.

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