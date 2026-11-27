Estamos a por lo menos un mes de empezar la etapa más crítica del fenómeno El Niño, marcado por el inicio oficial del verano en la tercera semana de diciembre, y el propio Ministerio de Salud ya ha reconocido públicamente que el 86 % de las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) están ocupadas por pacientes con diversos males, lo cual es un verdadero peligro ante la avalancha de casos de dengue y otras afecciones que nos traerá próximamente el evento climático.

El ministro Luis Dyer ha indicado que se cuenta con mil 183 camas UCI, de las cuales están siendo usadas mil 24. De ellas, 21 vienen atendiendo a pacientes con dengue, por lo que se tratará de ver con Essalud, las Fuerzas Armadas y las clínicas a fin de ampliar la capacidad de atención. Otra alternativa, ha dicho el funcionario en conferencia de prensa, es levantar hospitales de campaña a fin de recibir a los afectados que se presenten con el paso de las semanas.

Ayer en la portada de Correo Lambayeque hemos dado cuenta de que hasta el momento hay 45 fallecidos por dengue en la región, mientras que no queda una sola cama UCI disponible en los centros asistenciales a cargo del sector Salud. En Piura la realidad no es muy distinta. Se ha reportado 24 fallecimientos por este mal que suele dispararse en épocas de aumento de temperaturas y proliferación del insecto transmisor. En ambas regiones, los casos detectados superan los 20 mil en cada una.

Viendo esta situación, vale remontarnos a siete años atrás, cuando el COVID-19 desnudó la realidad de la salud pública en el país. Habíamos pasado tiempos de bonanza económica y de muchos recursos en las arcas públicas, pero la gente se moría en masa por falta de hospitales y camas UCI. Hoy, como era de esperarse, la cosa no ha cambiado mucho. Se viene una nueva emergencia sanitaria, y antes de la etapa pico ya estamos al borde del colapso de la capacidad de atención.

Ayer por la mañana, en Canal N, el exministro de Salud, Luis Solari, recomendó llevar a cabo campañas para evitar la proliferación de los males propios de El Niño que se viene, y tiene sentido, pues se debe hacer prevención para evitar que la gente tenga que ir a los centros de salud que, como vemos, están casi al tope. No queremos ver, nuevamente, a los peruanos agonizando en las puertas de los hospitales públicos, como sucedió durante la pandemia.