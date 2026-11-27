La masificación del gas natural en las regiones del centro y sur del país representa un avance importante en el objetivo de reducir las brechas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de miles de peruanos. La suscripción de una adenda al contrato de concesión con la empresa Cálidda permitirá extender la distribución de este recurso a 15 localidades de siete regiones: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Se trata de una decisión que merece destacarse, porque lleva una fuente de energía más económica y limpia a zonas que durante años han esperado mejores condiciones para su desarrollo.

El impacto en la economía familiar puede ser significativo. La presidenta Keiko Fujimori señaló que, una vez instaladas las redes de distribución, los hogares podrían pagar entre 20 y 25 soles mensuales por el servicio, lo que supondría un ahorro frente al consumo de balones de gas tradicionales.

Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: convertir el anuncio en una realidad para la población. La construcción de las redes, el cumplimiento de los plazos, la instalación de conexiones domiciliarias y la transparencia en la ejecución serán fundamentales para que los beneficios lleguen efectivamente a las familias.

Llevar gas natural a las regiones es mucho más que instalar tuberías: significa generar ahorro, competitividad y oportunidades. Ahora corresponde cumplir lo prometido y hacer que esta iniciativa se traduzca en bienestar concreto para millones de peruanos.