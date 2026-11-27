El rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), Dante Calderón, salió al frente de los cuestionamientos formulados por la Contraloría sobre presuntas irregularidades en los Concursos Públicos para Contrato Docente de Pregrado 2023-I y 2023-II. La autoridad universitaria rechazó varias de las observaciones y cuestionó la interpretación que, según indicó, estaría realizando el órgano de control respecto a la normativa universitaria y los procedimientos de contratación.

Declaraciones del rector

“Jamás he intentado detener esas auditorías. ¡Jamás! Totalmente falso”, manifestó Calderón al ser consultado sobre los cuestionamientos relacionados con un supuesto intento de obstaculizar las labores de fiscalización.

Sus declaraciones se producen luego de que la Contraloría emitiera el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0208-AC, en el que identificó observaciones relacionadas con la aprobación de postulantes que no habrían cumplido los requisitos mínimos exigidos en los concursos docentes de cuatro facultades. Durante la entrevista, Calderón precisó que los hechos auditados corresponden al año 2023, cuando todavía no había asumido el rectorado. No obstante, reconoció que le corresponde atender las observaciones en su condición de autoridad universitaria.

Sobre las contrataciones cuestionadas, explicó que los docentes eran incorporados por las facultades de acuerdo con sus necesidades académicas y requerimientos de carga lectiva. Sostuvo que estos contratos se realizaban por semestres académicos, cuyos periodos podían comprender entre tres y cuatro meses.

En ese contexto, rechazó las afirmaciones sobre una supuesta estabilidad laboral de los docentes que ganaron los concursos. “Me parece totalmente alejado de la verdad, porque él (gerente de control), dice que esos docentes que ganaron ese concurso por el semestre académico ya tenían estabilidad en la universidad, cosa que es falsa. No tienen estabilidad. Y no pasan a ser miembros docentes estables en cada una de las facultades o en la universidad, porque simplemente son contratos que se dan durante el semestre académico”, expresó.

Otro de los cuestionamientos abordados fue la presunta aprobación de postulantes que no reunían los requisitos académicos exigidos. Al respecto, el rector sostuvo que las plazas de docente auxiliar contemplan condiciones establecidas en la Ley Universitaria.

Explicó que para acceder a esa categoría se requiere título profesional, grado académico de maestro y cinco años de experiencia profesional. En esa línea, sostuvo que, si se comprueba que algún docente fue contratado sin cumplir las exigencias, corresponderá iniciar los procedimientos administrativos.

“Si hubiera eso, que inmediatamente se procese, se haga la denuncia pertinente del caso, y nosotros internamente sometemos a la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario para sancionar al profesor”, declaró.

Calderón también cuestionó los criterios utilizados para acreditar la experiencia profesional de los postulantes. Señaló que algunas universidades consideran el tiempo de experiencia desde la obtención del título profesional, mientras que otras toman como referencia el grado de bachiller. Según explicó, la UNICA utiliza la fecha de titulación como punto de partida.

Respecto a las observaciones sobre la entrega incompleta de documentación durante la auditoría, el rector aseguró que los expedientes se encuentran en las dependencias correspondientes y que las autoridades responsables tienen la obligación de mostrarlos cuando sean solicitados.

“Todos los expedientes están donde deben estar y las autoridades que tienen, tienen que mostrarlas, tienen que entregarlas”, manifestó y añadió que, si la Contraloría requiere nuevamente la documentación de los concursos, la universidad está dispuesta a proporcionarla.

Consultado sobre las medidas que adoptará la universidad frente a los hallazgos, Calderón informó que el documento de auditoría recién había sido notificado a la institución y que se encontraban evaluando su contenido para determinar las acciones correspondientes.

“Si hay algo que sancionar, nosotros jamás vamos a ocultar a nadie y vamos a denunciar. Y así como estamos sancionando, ya hemos sancionado a tres profesores. Nosotros no tenemos inconveniente frente a eso”, afirmó el rector.

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