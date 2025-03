La Universidad Nacional San Luis Gonzaga emitió el Comunicado N°22-2025, donde expresan su rechazo a conductas fuera de la ley en la comunidad universitaria. La primera casa superior de estudios de la región Ica señala que desplegó grandes esfuerzos por el logro de la acreditación y ser posicionada en el ranking de las mejores Universidades del mundo.

Comunicado de la Unica

“El día domingo 23 de marzo, en un programa periodístico televisivo a nivel nacional “Cuarto Poder”, se emiten imágenes de la visita de un automóvil de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en un edificio de Miraflores donde se halla ubicada una oficina, en donde funciona una ONG, “Las manos que ayudan de corazón”, manejada por Jorge Garboza, relacionado directamente con Nicanor Boluarte, donde se estarían gestionando obras y otras actividades ilícitas, donde acuden también proveedores del Estado”, se lee.

El rector de la Unica, Dr. Dante Calderón Huamani añade que, como personero y representante legal de la universidad, rechaza de manera contundente, actitudes que contravengan la ley. “Debo dejar en claro, que en ningún momento he asistido a ninguna reunión, en el mencionado lugar y menos aún he tenido contacto, de manera directa ni indirecta con alguna de las personas involucradas en el reportaje y afirmo no conocerlas. Como Rector de la Universidad, las gestiones las realizo de manera directa, en las instituciones del Estado, previa solicitud por escrito y con el procedimiento administrativo de agendarme la recepción”, agregó.

En la misma línea se precisa que, el automóvil que se muestra en el reportaje si es de propiedad de la universidad, por ello se está convocando a Consejo Universitario, para el esclarecimiento respectivo, y si fuera el caso ejecutar las acciones que correspondan.

“Expreso mi rechazo, a todo tipo de comportamiento, de cualquier autoridad o funcionario, que denigra la buena imagen de nuestra Universidad y respetuoso de los derechos que se dan dentro de una gestión democrática, se ha trasladado el informe al Consejo Universitario”, finaliza la autoridad universitaria.

VIDEO RECOMENDADO