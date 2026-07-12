La vida de Stephano, un niño de 9 años natural de Ica, dio un giro esperanzador tras recibir un trasplante de riñón que le permitirá recuperar poco a poco la normalidad, luego de convivir durante años con una enfermedad renal congénita que lo obligó a depender de diálisis para seguir viviendo.

Trasplante de órgano

La intervención fue realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, donde el equipo médico preparó un ingreso poco habitual al centro quirúrgico. En lugar del tradicional traslado en camilla, el menor recorrió los pasillos del hospital conduciendo un pequeño coche eléctrico decorado con globos y banderas peruanas, una iniciativa pensada para disminuir la ansiedad propia de una operación de alta complejidad.

El gesto fue acompañado por médicos, enfermeras y personal asistencial que lo recibieron con sonrisas y muestras de afecto antes de ingresar al quirófano, donde finalmente se llevó a cabo el trasplante que cambiará su vida.

La cirugía estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas y culminó con resultados favorables. Gracias a este procedimiento, Stephano podrá dejar el tratamiento de diálisis peritoneal al que estaba sometido y comenzar un proceso de recuperación que le permita volver a desarrollar actividades propias de su edad.

Detrás de esta historia existe un largo camino de lucha. El menor fue diagnosticado con una enfermedad renal congénita cuando tenía apenas seis años y, pese al tratamiento recibido, el deterioro progresivo de sus riñones hizo necesario incluirlo, en enero de este año, en la lista nacional de espera para un trasplante.

Su familia ya había vivido una experiencia similar. En 2022, su hermana mayor, Azul, también fue trasplantada con éxito en el mismo instituto debido a la misma enfermedad congénita, luego de que otra familia aceptara donar los órganos de un ser querido.

La madre de ambos menores, Rosario Gómez, recordó con emoción el momento en que recibió la noticia de que existía un riñón compatible para su hijo.

“Estoy muy agradecida con las dos familias generosas. Es un regalo maravilloso que demuestra el inmenso amor al prójimo.”

Asimismo, dirigió un mensaje de gratitud a la familia que hizo posible el trasplante.

“Agradezco a la familia donante por haber tomado la decisión de decir ‘Sí, a la donación de órganos’ en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.”

Actualmente, Stephano presenta una evolución favorable y se encuentra próximo a abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar su recuperación en el área de hospitalización, bajo la supervisión del equipo médico especializado.

El caso del menor vuelve a evidenciar la importancia de la donación de órganos como una alternativa para salvar vidas. Desde el 2017, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja ha realizado 124 trasplantes entre riñón, hígado y córnea, permitiendo que decenas de niños y adolescentes accedan a una nueva oportunidad.

No obstante, la demanda continúa siendo alta. En la actualidad, 32 pacientes pediátricos permanecen en lista de espera, de los cuales 27 necesitan un riñón, cuatro esperan una córnea y uno requiere un trasplante de hígado.

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