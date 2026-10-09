Una difícil situación atraviesa la familia de Leonel Falconi Nima, estudiante del quinto año de la I.E. Bandera del Perú en Pisco, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Ica, tras sufrir un aneurisma cerebral. El menor viene luchando por su recuperación y requiere atención médica especializada.

Apoyo solidario

Su madre, Dayana Nima, permanece a su lado y, ante la compleja situación que enfrenta la familia, solicita el apoyo solidario de la población para poder afrontar los gastos que demanda su atención y recuperación. Cada aporte, por pequeño que sea, puede convertirse en una importante ayuda para Leonel.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 900 278 655, a nombre de Dayana Nima. En estos momentos difíciles, la solidaridad de todos puede convertirse en una esperanza para que Leonel continúe luchando por su vida.

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