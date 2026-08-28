Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 28 de agosto en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 28 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.50 soles por galón, en el grifo Copar en la Av. Kennedy en el distrito de Paucarpata a 18.79 soles, en el grupo Pietra Forte en 3 de Octubre en José Luis Bustamante y Rivero a 18.97 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 28 de agosto en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación km 9 en Cerro Colorado se vende a 20.20 soles el galón, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 20.34 soles, en el grifo Escen n la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre a 20.59 soles, en la estación de Servicios Santo Tomás en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 20.59 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 28 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la estación Petrol Fast en la Asociación de Granjeros Santo Domingo en Chiguata a 23.50 soles el galón, en el Grupo Petra Forte en 3 de Octubre en José Luis Bustamante y Rivero a 23.67 soles, en la Estación de Servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura a 23.80 soles, en el grifo Jotas y GES en la Av. Daniel Alcides Carrión en el Cercado de Arequipa a 23.90 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 28 de agosto en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Zeta Gas Andino en Av. Tahuaycani en Sachaca a 6.88 soles en galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 6.90 soles, en el grifo de José Carlos medina en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa a 7.25 soles, en el grifo Mafer en la Av. Alfonso Ugarte a 7.29 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 7.29 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 28 de agosto?

El balón de gas de 10 kilos en los locales de venta como Cóndor en Upis Ramiro Priale en Alto Selva Alegre se vende a 50 soles, en el local de Maritza Quispe en la Asociación Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre a 52 soles, en el local de Ignacio Laguna en Alto Cayma en Cayma a 51 soles, en el local de Ruben Apfata en La calle Micaela Bastidas en La Tomilla de Cayma a 53 soles, en el local de la calle Mayta Capac Zona A en Hunter a 48 soles.