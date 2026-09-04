Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 4 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 4 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en la estación de servicios Santa Rosa en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.50 soles el galón, en distribuciones Arequipa en la Av. Jorge Chávez en el Cercado de Arequipa a 19.58 soles, en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 19.99 soles, en el grifo Pecsa en la misma Av. Salaverry a 19.89 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 4 de setiembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 20.20 soles el galón, en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en José Luis Bustamante y Rivero en la Av. Caracas a 20.50 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya a 21.29 soles, en el grifo Salaverry en el mismo distrito a 21.45 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 4 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la Estación de Servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura en el km 15.5 en Yura se vende a 23.90 el galón, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural en Uchumayo a 23.90 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 23.91 soles, en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 24.99 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el mismo distrito a 24.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 4 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en la estación Zeta Gas Andino en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se comercializa a 6.88 soles el galón, en el Grupo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 6.90 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.99 soles, en Autrisa Automotriz en la calle Junín en el cercado de Arequipa a 7.10 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.69 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 4 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Lima Gas en el establecimiento de Alberto Condori en el sector 12 de José Luis Bustamante y Rivero en el distrito de Cerro Colorado a 45 soles, la marca Z Gas en el grupo Fanny en Upis Rafael Belaúnde en Cayma a 47.99 soles, la amrca Masgas en el local Wayki Gas en la Asoc. Nuevo Characato a 48 soles.