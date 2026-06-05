Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy viernes 5 de junio en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas aún son altos, pero hubo una ligera baja en comparación al mes pasado.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 5 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Gamarra en el distrito de Cerro Colorado se vende a 18.22 soles, en el grifo Andrés Gorbeña Cuba en Upis Las Esmeraldas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 18.28 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy de Paucarpata a 18.90 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre se vende a 18.97 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 5 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación del distrito de Cerro Colorado se vende a 18.99 soles, en el grifo Dob Felipe en la Prolongación de la Av. Dolores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 19.49 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 19.87 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 5 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec de Cerro Colorado se vende a 19.25 soles, en la estación Sahra en la Panamericana Sur km 982 del distrito La Joya a 19.57 soles, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural del distrito de Uchumayo a 19.97 soles, en la estación Petrol Fast en el distrito de Chiguata a 19.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 5 de junio en Arequipa?

El GLP en el grifo Gamarra en Cerro Colorado a 7.05 soles el galón, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús del Cercado de Arequipa a 7.39 soles, en el grifo Las Torres del distrito de Alto Selva Alegre a 7.39 soles, en el grifo Coesti de Umacollo en Yanahuara a 7.49 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 5 de junio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca J & J en el establecimiento de la Av. Los Héroes Villa Alto Cenepa del distrito de Mariano Melgar se vende a 45 soles, la marca Z Gas en el Grupo Fanny en Cayma se vende a 46.99 soles, la marca Pecsagas en Pampas del Cusco en el distrito de Hunter se comercializa a 48 soles, la marca Costa Gas en Ciudad Blanca Zona B en Paucarpata a 49 soles.