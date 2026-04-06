Los grifos de Arequipa ya se encuentran abastecidos de GLP, gasolina y petróleo. Aquí detallamos los precios para hoy lunes 6 de abril de 2026 en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 6 de abril en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 21.99 soles; en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 20.99; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 21. 35 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 6 de abril en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 22.99 soles; en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 22.99; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 22. 99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 6 de abril, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en Socabaya se vende a 24.59 soles; en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 24.99; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 23. 98 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 6 de abril en Arequipa?

El GLP en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en Socabaya se vende a 7.99 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 8.47 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 6 de abril?

En la Planta de Llamagas en Cerro Colorado el gas de 10 kilos se vende a 47.50 soles, de 15 kilos se vende a 89.50 soles, el balón de 45 kilos a 204 soles.