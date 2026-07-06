Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 6 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo Petrolex en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 16.19 soles, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Tiabaya a 16.49 soles, en Estación de Servicios La Perla en la Av. Independencia en Arequipa a 16.78 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 6 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petrolex en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 17.29 soles el galón, en el grifo Jotas y ges en la Av. Daniel Alcides Carrión en el cercado de Arequipa a 17.78 soles, en la Estación de Servicios La Perla en la Av. Independencia a 17.78 soles, en Halcon Group en la Variante de Uchumayo en Uchumayo a 17.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 6 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.40 soles, en Herka Soluciones en la Av. Francisco Mostajo en el distrito de Hunter a 18.45 soles, en el grifo DBM & M S.A.C. en la carretera Panamericana sur en La Joya a 18.47 soles, en la Estación de Servicentro Grifo Yura en la carrera Arequipa-Puno en el distrito de Yura en 18.50 soles, en el grifo Don Felipe en la Prolongación de la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 18.59 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 6 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Zeta Gas en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.98 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado a 7.00 soles, en Chaskygas en Av. Industrial en el distrito de Paucarpata a 7.08 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en el distrito de Miraflores en 7.09 soles, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en el distrito de Alto Selva Alegre a 7.09 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 3 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Pecsagas la calle Mayta Capac en Hunter a 48 soles, la marca New Gas en la Triunfo Zona A en La Joya a 48 soles, la marca Masgas en el grifo Wayki Gas Express en Characato a 48 soles, la marca Costa Gas en la Av. Los Incas en Paucarpata a 49 soles, la marca New Gas en el Centro Gas Uruguay en Mariano Melgar a 49 soles.