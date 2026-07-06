El ‘Dios Wanka’ y el ‘Submarino Amarillo’ pasaron a la siguiente fase de la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2026, invictos y con el puntaje perfecto. Ambas delegaciones se colocan como favoritos y serán cabeza de grupo en la siguiente fase. Por el otro lado se tiene a uno de los tradicionales de la selva, Alipio Ponce, que fue eliminado en esta primera ronda.

Partidos

En el grupo A: Asociación Sumar Motors (Huancayo) ganó por una contundente goleada de 6 - 0 a Generación Familia (Junín), esta victoria le permitió pasar como primer de su grupo al Submarino Amarillo y la eliminación de su rival. En el otro duelo Municipal Usibamba ganó con justicia 4 - 2 a Racing (Satipo), igual con este resultado los dos clasifican a la fase dos.

En el grupo B: Defensor Concepción se jugó su clasificación ante Alipio Ponce (Satipo), los del valle del Mantaro ganaron ajustadamente por 3 - 2 , lo que les permitió avanzar de fase, mientras que los satipeños quedaron eliminados. En la otra llave Atlético Chanchamayo jugó de local ante Juventud Alianza (Chupaca), fue derrota de 1 - 2 para Playa Hermosa, sin embargo ambos clasificaron de fase.

En el grupo C: Paccha Chico (Jauja) recibió a CAD Cóndor (Tarma), los tarmeños se jugaron la vida y clasificación en este partido y lo hicieron, ganaron por 0-1 lo que permitió seguir avanzando. En el otra llave Unión Perené (Chanchamayo) y Familia Molina (Chupaca) no se hicieron daño y el duelo terminó sin goles, a pesar de eso los cuatro equipos de esta serie terminaron clasificando de fase.

En el grupo D: Defensor Cormis (Jauja) goleó 3 - 0 a CD Canarios (Tarma), sin embargo este resultado permitió la clasificación de ambos. En el otro duelo Juventud Coccaya (Yauli) dio tremenda goleada de 6 - 0 a CD Ferretería Meza (Tayacaja), con este abultado resultado los tayacajinos quedan eliminados sin lograr sumar ningún punto.

En el grupo E: El Centro Estudian San Agustín (CESA) aplicó las 3G (ganó, goleó y gustó), el Dios Wanka demostró su experiencia ante un limitado NJ Ucurán (Junín) que tenía que ganar para seguir con vida en esta edición del fútbol macho. El resultado final fue de 7 – 1 a favor de los huancaínos que clasificaron invictos. En el otro duelo CD Progreso (Tayacaja) perdió jugando de local 0-2 ante Municipal La Oroya (Yauli), no obstante por los puntos acumulados, ambos clasifican de fase.