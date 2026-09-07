Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 7 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 7 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Coesti en la vía de Evitamiento en el distrito de Cerro Colorado a 18.89 soles, en el establecimeinto Halcón Group en la Variante de Uchumayo en Uchumayo a 18.99 soles, en el Grupo Pietra en la zona de 3 de Octubre en José Luis Bustamante y Rivero a 19.13 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 19.35 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 7 de setiembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 20.10 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 20.20 soles el galón, en el grifo Chaskygas en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 20.55 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 20.59 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 7 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Xact Perú en la Av. Perú en Semi Rural Pachacutec se vende a 23.90 soles en el galón, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural en Uchumayo a 23.90 soles, en la Estaciones Petrol Calle 1 en Chiguata a 23.95 soles, en Setra Dulce Carmelo en el pueblo Daniel Alcides Carrión en Hunter a 23.99 soles, en el Servicentro Rigo en la Av. Teniente Palacios en Miraflores a 24.15 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 7 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec se vende a 6.90 soles el galón, en inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.99 soles, en Multiservicios Marlon en Cruce Av. Characato y Sánchez Cerro en Mollebaya a 7.19 soles, en el grifo Tarapacá en Miraflores a 7.15 soles, en el grifo San Limax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 7.23 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 7 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en Upis Rafael Belaúnde en Cayma a 47.99 soles, la marca Pecsagas en cale Mayta Capac Zona A en Hunter a 48 soles, la marca Masgas en el local Wayki Gas en la Asoc. Nuevo Characato a 48 soles, la marca Costa Gas en la Av. Los Incas en Ciudad Blanca en Paucarpata a 49 soles, la marca Pecsagas en la calle Alto Alianza en Miraflores a 50 soles.