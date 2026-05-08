Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy viernes 8 de mayo en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina y petróleo aún son altos

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 8 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Inversiones KM HSAC en Uchumayo se vende a 18.99 soles el galón, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa se vende a 19.27 soles, en el grifo Coesti en el Km 11 de la carretera Arequipa Yura a 19.29 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 8 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo A y L en la Asoc. De Vivienda Villa Paraiso en Cerro Colorado a 19.93 soles el galón, en el grifo Inversiones KMH en la antigua carretera a Cerro Verde en Uchumayo se vende a 20.39 soles, en el grifo Bellavista en el distrito Jacobo Hunter a 20.45 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 20.47 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 8 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo DBM &M en la carretera Panamericana Sur en el distrito de La Joya se vende a 21.37 soles, en el grifo Petrolex en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21.44 soles, en Servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 21.49 soles, en Estación de servicios Santo Tomás de Lima en Mariano melgar a 21.49 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 8 de mayo en Arequipa?

El GLP en el grifo Petrolcenter de Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 6.75 soles, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en el mismo distrito a 6.75 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Indusrial Cayro en Paucarpata a 6.89 soles el galón, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 8 de mayo?

El balón de gas de 10 kilos en el establecimiento Grupo Fanny en Upis Rafel Belaúnde en Cayma se vende a 46.99 soles, en el local de venta de la Av. Jesús en la Urb. 15 de Enero de Paucarpata a 47 soles, en la calle Uruguay de Mariano melgar a 48 soles, en el grifo Pecsagas de Av. Virgen de la Candelaria en Characato a 49.50 soles.