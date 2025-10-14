El rey de España, Felipe VI, llegó esta tarde a Arequipa, donde fue recibido con honores por diversas autoridades de la Ciudad Blanca, entre ellas el gobernador Rohel Sánchez y el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, embajadores y más. La ceremonia de recepción con una comitiva restringida tuvo lugar en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, marcando el inicio de una visita que subraya la importancia cultural del evento que se desarrollará en la ciudad.

El monarca participará este miércoles en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se llevará a cabo en Arequipa desde hoy hasta el 17 de octubre. Este congreso reunirá a destacados académicos y especialistas en la lengua española, quienes ofrecerán ponencias y actividades enfocadas en la promoción y el futuro del idioma en el ámbito global.

La llegada de Felipe VI a Arequipa es significativa no solo por ser su segunda visita oficial a la ciudad, tras su primera en noviembre de 2010, cuando era Príncipe de Aturias, sino también por el compromiso que representa en la promoción de la cultura hispánica. Durante el congreso, se abordarán temas relevantes que buscan fortalecer los lazos entre las naciones de habla hispana.

El evento contará con un programa variado que incluye conferencias y debates sobre el lenguaje, culturas digitales, el mestizaje, perspectivas del futuro, el español como expresión de valores democráticos, el español como un lenguaje de inclusión y acceso universal, entre otros.

La ceremonia de inauguración está programada para las 10:00 horas en el Teatro Municipal de Arequipa y se espera que el rey, al inaugurar el congreso, resalte la importancia del español como un puente que une a millones de personas.

La ciudad de Arequipa, conocida por su rica historia heredada por los españoles y su impresionante arquitectura, se convierte así en un punto de encuentro para el intercambio de ideas y la celebración del idioma que comparten tantas naciones.

VIDEO