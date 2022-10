El dirigente antiminero, Richar Hitler Ale Cruz, es el virtual alcalde de la provincia de Islay, Arequipa. Repite el plato en el cargo, esta vez de la mano de Yo Arequipa, el movimiento regional que ha colocado como gobernador a Rohel Sánchez.

En 2015, Ale Cruz estuvo al frente de la comuna provincial y de las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María, junto a otros alcaldes y dirigentes fue acusado por la Fiscalía por asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de la minera Southern en 2015. Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa lo absolvió de culpa en febrero de 2022,

EL PASADO DE RICHAR ALE CRUZ

Nacido en el distrito de La Joya, Arequipa, se graduó como Ingeniero Químico en la Universidad Nacional de San Agustín, pero se destacó más como dirigente que como profesional. Eso lo llevó en 2010 a ser elegido alcalde del distrito de Deán Valdivia, pasando en 2015 a ocupar el sillón del ayuntamiento provincial en Islay.

Protestas contra el proyecto Tía María fue una constante

En ambos periodos, su intervención en las protestas contra Southern (2011-2015) fue clave, aunque su desempeño como autoridad no fue bueno. De hecho, en Mollendo, la capital de Islay, aún se le recuerda como el promotor de los “playasos” que convirtieron a la bahía en zona de bares y centros de desorden y de desperdiciar recursos en un parque de dinosaurios sobre un terreno que no era de propiedad municipal.

Sin embargo, supo mantenerse vigente en el valle de Tambo, especialmente en el distrito de Deán Valdivia, donde fue elegido burgomaestre en 2018, cargo que deja para retornar a la provincial.

Richard Hitler ha manifestado que no le pesa nada de lo que ha hecho y que tampoco le disgusta su segundo nombre. “No me siento mal (con su segundo nombre), todo lo contrario, porque Hitler tuvo una parte muy buena, por eso mi padre me puso ese nombre, Hitler tuvo su lado sanguinario, pero también tuvo un pensamiento social”, afirmó Ale Cruz en 2018 a RPP.

Hace unos días, al saberse ganador, declaró a Perú 21 que “la oposición que tienen las comunidades contra la actividad minera, que se manifiesta con movilizaciones, está legitimándose con esta elección”, refiriéndose a las elecciones ganadas por seguidores de Perú Libre en Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Velille y otros poblados del Corredor Minero del Sur.

Ya ha anunciado que este puede ser un “escenario complicado” para la inversión minera ahora que tendrán “una autoridad que en su momento fue líder de un movimiento o manifestación contra la minería”.

El virtual gobernador, Rohel Sánchez, de Yo Arequipa, anunció que Tía María no va y que pedirá la revisión del EIA, haciendo eco a lo dicho por Ale Cruz.