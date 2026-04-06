Las lluvias de febrero pasado afectaron 16 distritos del área metropolitana de Arequipa, dejaron a miles de personas bloqueadas sin movilidad en muchos puntos de la ciudad, y aterrorizadas ante los desastres; lo que puso en evidencia algo que muchos ya intuían: la ciudad no está preparada para enfrentar los desastres naturales… ni otros.

Como respuesta a esa realidad, el investigador Nicolás C.A. Antezana Abarca elaboró el estudio “Análisis de Evaluación de Riesgos de Desastres — Región Arequipa, Área Metropolitana”, publicado en marzo de 2026 y evalúa con base en fuentes institucionales verificables-IGP, INGEMMET, INDECI, SENAMHI, ANA-el conjunto de amenazas que enfrenta la ciudad: inundaciones y huaicos, sismos de gran magnitud, erupción volcánica del Misti, falla de represas, conflictos sociales, bloqueos regionales y riesgos geopolíticos.

Uno de los argumentos centrales es incómodo: los riesgos más probables no son los naturales, sino los antropogénicos. Los bloqueos de la Panamericana Sur por conflictos mineros han sido recurrentes en la última década, con un costo documentado en pérdidas económicas y víctimas fatales indirectas.

Arequipa no tiene un protocolo efectivo de alerta temprana, no tiene reservas estratégicas de alimentos ni combustible, y no tiene rutas alternativas habilitadas. Estos no son escenarios hipotéticos: ya han ocurrido.

Lo sucedido en febrero ilustra además otra brecha crítica: no existe información oportuna y de alerta temprana, lo que queda demostrado cuando, hasta la fecha, no hay información gráfica oficial del desastre, ni imágenes del satélite PerúSAT-1, propiedad del Estado peruano y operado por CONIDA. Solo videos caseros y de noticieros documentaron los efectos, sin información previa ni preventiva. Ni el gobierno central (que se enteró tarde), ni el Gobierno Regional están preparados para afrontar estas situaciones, los hechos hablan por sí solos…El informe también documenta que la ciudad, por su geometría urbana y la limitación de sus corredores viales de salida, no tiene capacidad de evacuación total ante una emergencia de gran escala en el tiempo que ese tipo de eventos deja disponible.

El trabajo fue elaborado por iniciativa propia, desde una perspectiva de planeamiento estratégico con visión prospectiva

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