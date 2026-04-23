La repentina coloración amarillenta del río Tambo ha vuelto a encender las alertas entre los pobladores y agricultores de la provincia de Islay, en Arequipa, quienes temen posibles efectos en la salud y en sus cultivos.

Según la información de la Municipalidad Provincial de Islay, ayer se realizó una inspección en el río para verificar el cambio inusual en el color del agua, como se evidencia en el cauce turbio que recorre amplios tramos del valle agrícola. La intervención estuvo a cargo del subgerente de Gestión Ambiental de la comuna provincial, Guillermo Vizcarra, en coordinación con efectivos de la comisaría de Cocachacra.

Río Tambo con coloración amarillenta genera preocupación a agricultores (Foto: Municipalidad de Islay)

Durante la diligencia, las autoridades levantaron un acta que permitirá sustentar las denuncias por contaminación ambiental ante el Ministerio del Ambiente. De manera preliminar, no se descarta que la alteración en la coloración esté vinculada a la presencia de agentes contaminantes, tal como ocurrió en ocasiones anteriores, por la presunta contaminación de la minera Aruntani.

Río Tambo con coloración amarillenta genera preocupación a agricultores (Foto: Municipalidad de Islay)

La situación causó preocupación en la población, especialmente en los agricultores del valle, quienes dependen del recurso hídrico para los cultivos como la papa, arroz, entre otros. El malestar aumenta porque no es la primera vez que el río presenta estas características. Ante ello, demandan acciones inmediatas para determinar el origen del problema y evitar mayores impactos.