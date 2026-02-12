Una tienda de abarrotes ubicada en la Asociación Monserrat, cerca de la zona de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, fue blanco de la delincuencia durante la madrugada de hoy. Los ladrones se llevaron aproximadamente 18 mil soles en efectivo y una laptop.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, los delincuentes cortaron el candado de la puerta principal para ingresar al local y sustraer el dinero, el cual era producto de las ventas y ahorros para hacer un depósito al banco.

Los efectivos de la comisaría de Ciudad Municipal y peritos de Criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, como el levantamiento de huellas y la recolección de evidencias.

La Policía también solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

