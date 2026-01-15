Una mujer fue víctima de un violento asalto la mañana de hoy en el sector Juan XXIII del distrito de Miraflores, en Arequipa, luego de que unos delincuentes le arrebataron una cartera que contenía 40 mil soles, dinero producto de la venta de ganado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 a. m. en la avenida I de Juan XXIII, cuando la víctima transitaba con sus dos hijas menores de edad. Según la denuncia, un automóvil de color gris se aproximó al lugar y uno de los ocupantes sacó parte del cuerpo por la ventana para arrancharle la cartera, provocando que la mujer cayera al piso.

La víctima llegó ayer a Arequipa, procedente de la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco, y se encontraba alojada en la vivienda de un familiar. Esta mañana se dirigía a reunirse con una de sus hijas, cuando fue sorprendida por los delincuentes.

Tras el asalto, los sujetos huyeron con rumbo desconocido, mientras la víctima, en estado de shock, solicitó ayuda. Los efectivos acudieron al lugar y realizan las investigaciones correspondientes, además de recabar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar y capturar a los presuntos responsables.

VIDEO