Los emprendedores de la Primera Feria de Personas con Discapacidad, instalada en la Plaza España, en el cercado de Arequipa iniciaron la semana con una amarga sorpresa. Delincuentes ingresaron durante la noche del domingo y la madrugada de hoy lunes para sustraer productos artesanales valorizados en aproximadamente 6 mil soles, afectando a varios expositores que participaban en la actividad.

El coordinador de la feria, José Aranda, informó que los ladrones se llevaron prendas elaboradas con fibra de alpaca y artículos de cuero, precisamente los productos de mayor valor económico. “Los ladrones escogieron, se llevaron lo más caro”, lamentó.

El robo fue descubierto por los propios artesanos cuando llegaron a sus puestos durante esta mañana y encontraron algunos cobertores y protecciones de los módulos rotos. Según Aranda, el hecho habría ocurrido entre la noche del domingo, Día del Padre, y las primeras horas de hoy.

La feria, que reúne a cerca de 50 emprendedores con discapacidad del distrito San Juan de Tarucani, se desarrolla desde el 18 de junio y permanecerá abierta hasta este martes 23. No obstante, el coordinador indicó que algunos participantes se habían retirado para asistir a otra feria en el distrito de San Juan de Tarucani.

Tras el robo, Aranda cuestionó el trabajo de la empresa encargada de la seguridad en la feria. Señaló que, a diferencia de ocasiones anteriores, el personal no remitió los reportes fotográficos que solía enviar durante las rondas de vigilancia, por lo que considera que no se habría cumplido adecuadamente con el servicio.

De acuerdo con el coordinador, la seguridad de la feria estaba a cargo del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los artesanos esperan que las autoridades investiguen lo ocurrido y adopten medidas para evitar nuevos robos en este tipo de eventos.