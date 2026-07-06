El robo de dos armas de reglamento y un fusil AKM a los policías de Arequipa dio un giro que involucra a dos efectivos. El jefe de la Región Policial de Arequipa, General PNP Antonio La Madrid Aliaga, informó que dos policías son investigados por su presunta participación en el hecho: uno de ellos es uno de los dos agentes que fue víctima del asalto, mientras que el otro habría intervenido en la planificación del golpe.

Ambos efectivos pertenecen a la comisaría Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Hunter, y son investigados paralelamente por la Fiscalía y por Inspectoría de la Policía.

El asalto ocurrió la madrugada del miércoles 1 de julio, cuando los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa fueron interceptados por dos sujetos encapuchados en la urbanización Santa Mónica, en Hunter. Los delincuentes les arrebataron sus armas de reglamento y un fusil AKM asignado al patrullaje.

Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a los agentes de Inteligencia y de la División de Investigación Criminal a sospechar que el robo no habría sido un hecho fortuito, sino una acción planificada en la que habrían participado integrantes de la propia institución policial.

BANDA LOS RANQUEADOS DE HUNTER

Según informó la Policía, los detenidos Fernando Orellana Manzano y Víctor Machaca, apodados como "Alex" y "Anthony", son señalados como los presuntos autores materiales del asalto e integrar la banda criminal denominada “Los ranqueados de Hunter”.

Las investigaciones apuntan a que la organización estaba conformada por al menos cinco personas. De acuerdo con la hipótesis policial, "Alex" habría conducido el vehículo que trasladó a los dos asaltantes hasta el lugar donde se encontraba el patrullero (urbanización Santa Mónica) y luego los recogió para facilitar su fuga con dirección al distrito de Miraflores.

Posteriormente, las armas fueron escondidas en un terreno del sector Villa Sevilla, también en Hunter.

La Policía sostiene que el objetivo del robo era comercializar el armamento con una organización dedicada al tráfico de terrenos, que previamente habría solicitado armas de fuego.

Mientras avanza la investigación penal, los dos policías que inicialmente fueron las víctimas del atraco enfrentan un proceso administrativo y disciplinario por Inspectoría. Ambos fueron separados temporalmente de sus funciones.

Las indagaciones buscan determinar si incumplieron los protocolos de seguridad durante el servicio. Una de las principales hipótesis es que los efectivos se encontraban durmiendo dentro del patrullero al momento del asalto, en lugar de realizar labores de patrullaje, lo que habría facilitado el robo del armamento.

La institución también investiga si los policías permitieron, por acción u omisión, que se concretara el robo. De confirmarse infracciones muy graves al régimen disciplinario, podrían ser pasados a la situación de retiro.

En paralelo, agentes de Inteligencia de Lima investigan el vínculo entre el propietario del terreno (Villa Sevilla) donde fueron halladas las armas y los presuntos integrantes de la organización criminal, con el fin de establecer si participó en el ocultamiento del armamento o mantiene nexos con la red que pretendía comercializarlo.