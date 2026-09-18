Robos y hurtos aumentan en Arequipa, mientras homicidios disminuyen

Las cifras de criminalidad tienen dos caras distintas en Arequipa. Mientras los casos por homicidios y denuncias por extorsión se han reducido durante los primeros ocho meses de 2026, otros delitos que golpean directamente a los ciudadanos, como los robos y hurtos, van en aumento.

Durante la presentación del balance de criminalidad de la Policía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto, comparado con los resultados de los registros del mismo periodo del 2025, se advirtió una reducción en las muertes violentas, puesto que durante el año pasado se reportaron 69 casos, mientras que en lo que va del presente año la cifra descendió a 23, lo que representa una reducción del 67 %.

Una tendencia similar, aunque mucho menor, aparece en los casos por extorsiones. Las denuncias pasaron de 335 durante los primeros ocho meses de 2025, a 317 en 2026. El general de la Policía, Antonio La Madrid, explicó que este delito es monitoreado mensualmente, puesto que es una de las principales preocupaciones de la población. Solo en agosto, según las cifras policiales expuestas, se registraron 36 denuncias, frente a las 46 contabilizadas en el mismo mes del año pasado.

ALERTA POR ROBOS Y HURTOS EN AREQUIPA

Sin embargo, el comportamiento cambió cuando se expusieron las cifras de los delitos contra el patrimonio. Entre enero y agosto se denunciaron mil 775 robos, frente a los mil 671 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 13 %; mientras que los hurtos registrados este año crecieron en un 3%. Pasaron de las 8 mil 204 del año pasado a 8 mil 502 casos. El incremento más marcado se registró en los hechos vinculados al hurto de vehículos, que pasó de 17 a 26 denuncias, el incremento fue del 53 %.

Este último indicador se ha convertido en uno de los puntos que la Región Policial busca revertir mediante cambios en sus estrategias operativas y el reforzamiento del patrullaje.

El general La Madrid reconoció que las mayores debilidades que tienen actualmente son personal y movilidad. Algunos agentes dejaron la institución por límite de edad o fueron dados de baja, mientras que parte de los vehículos policiales quedaron fuera de servicio debido a su antigüedad.