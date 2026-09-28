Rómulo Tinta, candidato a la alcaldía de la provincia de Caylloma por el movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro, plantea como principales ejes de su propuesta la atención de los servicios básicos, la salud, la infraestructura vial, la formalización de predios, el turismo y la gestión del recurso hídrico.

¿Por qué el vecino de Caylloma debería confiar nuevamente en usted para dirigir la municipalidad provincial?

Lo más importante es que mi persona se presenta porque la dignidad del cayllomino ha sufrido una afrenta durante los últimos años por parte de las autoridades regionales y del Estado central. Hay empresas mineras y otro tipo de empresas que vienen burlándose de las necesidades y de la identidad del cayllomino. Caylloma tiene alrededor de 460 años de producción minera ininterrumpida y continúa aportando al erario nacional.

¿Cuáles son las principales necesidades de la provincia?

Lo que falta son los servicios básicos que deberían tener nuestros pueblos. Por ejemplo, el distrito de Caylloma todavía no tiene una carretera asfaltada. Durante nuestra gestión logramos un presupuesto de 33 millones de soles para comenzar las etapas del asfaltado de la carretera Vizcachani-Caylloma, pero vemos que las empresas han entrado en arbitraje y el Gobierno Regional no avanza. Esa situación nos lleva a participar nuevamente en la política provincial.

¿Qué otros proyectos considera prioritarios para la provincia?

Tenemos también el problema de Majes Siguas II. En su momento, los alcaldes de la provincia firmamos un documento para evitar que se pierda el estudio de impacto ambiental. Hoy vemos que el proyecto está en una situación complicada. También están pendientes los compromisos con los hermanos de Pusa Pusa, especialmente respecto a los terrenos y bofedales que fueron afectados. Existen ordenanzas que contemplaban la entrega de terrenos para que puedan recomponer sus actividades, pero no se han cumplido.

¿Cómo plantea mejorar la relación entre las empresas mineras y la población?

Nosotros no estamos en contra de las inversiones. Por el contrario, apostamos por ellas, pero también debe existir responsabilidad social y resarcimiento por los daños que se ocasionan. La población quiere ver resultados en salud, educación, carreteras, ornato y servicios básicos. Caylloma y sus distritos aportan recursos al Estado y también deben recibir inversiones que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

Uno de los principales problemas es la atención en salud. ¿Qué propone?

Necesitamos un hospital. Tenemos centros de salud donde no se pueden atender determinadas emergencias y los pacientes deben ser trasladados hasta Arequipa. Ya se ha avanzado en la transferencia de un terreno de 2.3 hectáreas en Chivay para el futuro hospital. Nuestra gestión buscará que este proyecto pueda concretarse durante nuestro periodo, porque no solamente lo necesitan los pobladores de la parte alta, sino también los turistas y todas las personas que viven y trabajan en la provincia.

¿Qué plantea en materia de infraestructura vial?Tenemos el proyecto del puente de Munalpata, en Chivay. También queremos recuperar y proteger el puente Inca, por donde actualmente transitan vehículos, incluso de empresas mineras. La idea es contar con una vía adecuada para el tránsito de vehículos pesados y aliviar el transporte en esa zona, además de proteger un elemento importante para nuestro patrimonio turístico.

PERFIL. Es odontólogo de profesión. Es exalcalde de la provincia de Caylloma, en el periodo 2015 – 2018. Ejerció como presidente del directorio de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca) y ahora buscar regresar al sillón municipal.