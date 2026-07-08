Ocho vehículos conocidos como “loncheritas” que prestaban servicio de transporte de manera informal en la plataforma Andrés Avelino Cáceres fueron enviados al Depósito Municipal Vehicular durante una operación realizada en el cruce de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Vidaurrázaga, una de las zonas con mayor tránsito en la ciudad de Arequipa.

La intervención de la subgerencia de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con apoyo de efectivos de la Policía, a través de la Sección de Tránsito.

Durante la fiscalización, las autoridades identificaron unidades que circulaban sin cumplir con las condiciones exigidas para brindar el servicio de transporte público, por lo que fueron retiradas de circulación e internadas en el depósito municipal.

Estas unidades prestaban servicio hacia diferentes distritos como Cerro Colorado, Hunter y otros, pese a no estar autorizados y existir servicio de transporte del Sistema Integrado de Transporte (SIT) a estos distritos de la ciudad.

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