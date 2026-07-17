Secocha, en la provincia de Camaná, es uno de los principales focos de contagio del sarampión en Arequipa y es allí donde se han presentado complicaciones en la salud de algunos de los infectados. Una adolescente de 13 años y una niña de un año y nueve meses tuvieron que ser trasladadas a Arequipa tras presentar complicaciones asociadas al virus.

Giovanna Valdivia, coordinadora de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, informó que la adolescente fue derivada la semana pasada luego de confirmarse que tenía sarampión. Su estado se agravó debido a que desarrolló neumonía y una inflamación cerebral compatible con encefalitis, una de las complicaciones más severas de esta enfermedad.

La menor recibió atención especializada en un establecimiento de salud y actualmente permanece estable. Sin embargo, todavía no ha superado completamente el riesgo, pues las secuelas neurológicas son una de las principales preocupaciones médicas en este tipo de casos.

Un día después fue trasladada otra menor, de apenas un año y nueve meses, también procedente de Secocha. La niña presentó una complicación respiratoria (neumonía) y requirió atención inmediata, aunque posteriormente logró estabilizarse y se encuentra fuera de peligro.

SIN VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN

En la revisión de su historial epidemiológico, el personal de salud confirmó que la niña no había recibido ninguna dosis contra el sarampión ni las demás vacunas correspondientes a su edad. Según el esquema regular, ya debía contar con una primera dosis al cumplir un año y otra a los 18 meses.

Para Valdivia, ambos casos evidencian el riesgo que enfrentan las personas que no están vacunadas o tienen incompleto su esquema de inmunización, especialmente los niños pequeños, quienes pueden desarrollar cuadros más severos.

“Mientras más pequeño es el paciente, el riesgo es mayor”, advirtió la especialista, quien recordó que la vacunación permite reducir la posibilidad de hospitalizaciones y complicaciones graves.

La Gerencia Regional de Salud ha reportado hasta el momento 73 casos de sarampión. Una de las zonas que genera mayor preocupación es Secocha, debido a la presencia de varios contagios y al constante desplazamiento de personas relacionado con la actividad minera.

Ante esta situación, las brigadas sanitarias intensificaron el bloqueo vacunal en Camaná y en otros sectores donde se detectaron casos. Esta estrategia consiste en vacunar rápidamente a las personas que viven cerca de los pacientes confirmados para frenar la circulación del virus.

Las autoridades recomendaron que los niños desde los seis meses, así como adolescentes y jóvenes de hasta 29 años, reciban una dosis adicional contra el sarampión, incluso si cuentan con vacunas anteriores. El objetivo es reforzar la protección y evitar que el brote alcance las dimensiones registradas en la región Puno.