Las autoridades venezolanas actualizaron este viernes el balance de víctimas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio y confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 4.930 personas. El reporte oficial también mantiene en 16.740 el número de heridos mientras continúan las labores de atención y evaluación en las zonas afectadas.

Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7.5 y 7.2, golpearon el centro de la costa venezolana y provocaron una de las mayores emergencias registradas en el país en los últimos años. Desde entonces, los organismos de respuesta permanecen desplegados para atender a la población y supervisar las áreas impactadas.

El nuevo reporte fue difundido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, a través de una publicación en redes sociales. La actualización incrementó en 130 el número de fallecidos respecto al balance oficial presentado el día anterior.

Además de las víctimas mortales, las autoridades informaron que la cifra de personas heridas permanece en 16.740. Los equipos de emergencia continúan brindando asistencia a los afectados mientras avanzan las labores de recuperación.





Continúan las réplicas

Los organismos venezolanos también mantienen el monitoreo de la actividad sísmica registrada desde la tragedia. De acuerdo con el balance oficial, hasta la fecha se han contabilizado más de 1.300 réplicas desde los terremotos ocurridos a finales de junio.

Las autoridades siguen evaluando el impacto de estos movimientos secundarios en las zonas afectadas y mantienen activos los protocolos de vigilancia. El objetivo es identificar nuevos riesgos y atender cualquier emergencia que pueda presentarse como consecuencia de la actividad sísmica.