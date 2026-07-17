El Gobierno Regional de Arequipa dio por concluida la designación de Walter Oporto Pérez al frente de la Gerencia Regional de Salud debido a que su gestión no alcanzó los resultados esperados, principalmente en materia de ejecución presupuestaria. En su reemplazo fue designada María de los Ángeles Choque Huaco, quien asumirá el cargo en la etapa final de la actual administración regional.

Juan Carlos Blanco, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, señaló que el cambio busca darle una nueva dinámica a la institución y acelerar el cumplimiento de las metas pendientes. Aunque reconoció el trabajo realizado por Oporto durante más de un año, precisó que los avances obtenidos no llegaron al nivel proyectado.

DEFICIENTE GASTO PRESUPUESTAL

“No es que no se haya trabajado, pero no se alcanzaron los objetivos que habíamos estimado”, explicó el funcionario, al señalar que la Gerencia Regional de Salud registra alrededor del 49% de ejecución presupuestaria.

La meta del Gobierno Regional es que ese indicador llegue, por lo menos, al 70% o 75% entre agosto y septiembre. Para ello, la nueva gerente deberá evaluar el estado situacional de la entidad y realizar ajustes en los procesos administrativos y de contratación que presentan retrasos.

El cese de Oporto ocurrió cuando se encontraba en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, donde tenía previsto abordar un avión rumbo a Piura para participar en una capacitación en representación de la Gerencia Regional de Salud.

Blanco confirmó que, tras quedar sin efecto la resolución de designación, el exgerente ya no podía continuar con el viaje oficial. De esta manera, tuvo que cancelar su participación y dejar la representación institucional a la nueva titular del sector.

El gerente general negó que el cambio responda a presiones personales o políticas y señaló que se trata de una medida orientada a mejorar los resultados de la Gerencia Regional de Salud.

TAREA DE LA NUEVA GERENTA

Sin embargo, a la nueva gerente no solo se le ha encomendado mejorar los indicadores ya que también deberá revisar el cuestionado contrato de la asistenta social Yaritza Quispe Canaza a quien s ele extendió su contrato en la Gerencia Regional de Salud bajo el argumento de reforzar las acciones frente al sarampión, pero un día después que fue desplazada al Gobierno Regional de Arequipa.

Juan Carlos Blanco informó que solicitó a María de los Ángeles Choque Huaco los informes técnicos y legales relacionados con esta contratación, a fin de determinar si el procedimiento se realizó de manera regular.

María de los Ángeles Choque Huaco es la nueva gerenta regional de Salud de Arequipa

El caso fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, cuyos dirigentes cuestionaron que la trabajadora fuera contratada para atender la emergencia sanitaria y, poco después, trasladada a otra dependencia.

“Se ha encargado a la nueva gerente que evalúe este tipo de situaciones y derive el informe correspondiente para tomar las decisiones que correspondan”, sostuvo Blanco.

El funcionario regional añadió que, si la revisión encuentra irregularidades, se adoptarán medidas correctivas. La evaluación deberá precisar las funciones cumplidas por la trabajadora, las razones de su desplazamiento y la legalidad de las resoluciones emitidas para renovar y modificar su vínculo laboral.

Blanco manifestó que el cambio de gerente no paralizará las actividades del sector, pues la estructura institucional continuará funcionando. Sin embargo, indicó que se necesita una estrategia distinta y un seguimiento permanente para lograr mejores resultados en lo que resta de gestión.