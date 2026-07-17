Una madre de familia, identificada como Yessi Huatuco Flores (37), ha alzado su voz en un desesperado grito de justicia tras denunciar formalmente ante la Comisaría de Paracas la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación y tocamientos indebidos, en agravio de su hija de iniciales A.D.Z.H. (17). La gravedad del caso se incrementa al detallarse que la menor damnificada presenta la condición de habilidades diferentes, lo que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier tipo de abuso.

Grave denuncia

Según consta en el acta de denuncia verbal registrada la noche de ayer 15 de julio, los hechos habrían ocurrido de manera sistemática y reiterada desde el pasado 9 de julio del presente año. El último de estos presuntos ultrajes se habría perpetrado alrededor de las 21:00 horas del miércoles en las inmediaciones del polideportivo del asentamiento humano Kuelap-Antillas, sector colindante con la zona límite de la Reserva Nacional de Paracas, lugar donde presuntamente fue interceptada la menor por el sospechoso

Como presunto autor de estos repudiables hechos ha sido señalado el ciudadano Omar Joseph Meza Parvina, quien reside en el mismo sector del distrito de Paracas. De acuerdo con el testimonio materno, la situación fue descubierta luego de que la propia adolescente le manifestara lo sucedido, tras lo cual se le practicó una prueba de descarte de embarazo en compañía del propio investigado, la cual habría arrojado un resultado positivo, lo que motivó la inmediata confrontación y posterior denuncia policial

Ante la gravedad de las imputaciones, los familiares y allegados de la menor han manifestado su profunda consternación y exigen a las autoridades del Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) que actúen con la máxima celeridad. La familia teme que el presunto implicado intente evadir la justicia y solicita medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de la víctima, argumentando que este tipo de delitos contra personas en situación de discapacidad no pueden quedar impunes bajo ninguna circunstancia

Por su parte, personal de la sección de delitos y faltas de la PNP, bajo la instrucción del suboficial de segunda Elsay Aaron Sánchez Berrocal, ha iniciado las diligencias correspondientes de ley para el esclarecimiento total de los hechos denunciados. Mientras el proceso de investigación sigue su curso bajo el irrestricto respeto al principio constitucional de presunción de inocencia, la comunidad local permanece vigilante, sumándose al pedido de justicia para que se sancione con todo el peso de la ley a quien resulte responsable de este condenable suceso.

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