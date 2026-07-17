El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo que uno de los objetivos de su gestión es avanzar en la construcción de una nación Estado que represente a toda la población peruana. El pronunciamiento fue realizado durante la inauguración de la exposición Ruraq Maki, Hecho a Mano 2026, realizada en la sede del Ministerio de Cultura, en el distrito limeño de San Borja.

Durante su discurso, el mandatario señaló que la construcción de una nación Estado debe considerar la diversidad social y cultural del país. En ese sentido, indicó que esta visión comprende a las distintas clases sociales, así como a las poblaciones quechuas, aimaras y amazónicas.

“Apostaremos siempre por construir una nueva nación Estado, recusando ideologías que mantuvieron alejado al Perú real o profundo”, expresó.

El jefe de Estado también señaló que la promoción de la cultura constituye un elemento importante dentro de ese proceso. Además, consideró necesario superar el olvido histórico y la visión limitada con la que, a su juicio, se abordó este ámbito durante varios años.

#NotaDePrensa | Arte y tradición peruana 🇵🇪 El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, lideró la inauguración de la exposición-venta "Ruraq Maki, hecho a mano" en la sede del Ministerio de Cultura, la cual estará abierta al público del 17 al 29 de julio.



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Ruraq Maki reunió distintos colectivos del país

La edición 2026 de Ruraq Maki, Hecho a Mano congregó a 200 colectivos de artesanos y artistas tradicionales provenientes de distintas regiones del Perú. En la muestra participaron representantes de 21 pueblos indígenas u originarios, además del pueblo afroperuano.

La exposición tuvo como propósito contribuir a la preservación de la artesanía y el arte tradicional reconocidos como patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, busca fortalecer cadenas de comercio justo en beneficio de las comunidades portadoras de estos conocimientos.

La iniciativa también promueve el intercambio de saberes entre los artesanos y la ciudadanía. Del mismo modo, impulsa la transmisión intergeneracional de técnicas y prácticas que forman parte de la identidad cultural del país.

La muestra estará disponible para el público desde el 17 hasta el 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en San Borja. Durante esos días, los visitantes podrán conocer y adquirir trabajos elaborados por artesanos y artistas tradicionales de diferentes regiones del país.