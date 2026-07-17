Jeffry Fischman presentó una nueva versión de “En esta habitación”, canción que lanzó originalmente en el año 2000 como parte del álbum Hembra.

El tema es la tercera entrega de su serie de sesiones audiovisuales, tras las nuevas versiones de “Invencible” y “Estoy tan gris”.

El músico, compositor y productor abordó esta nueva interpretación desde su etapa actual como solista, iniciada este año con el lanzamiento de “Alejándome de Ti”. La propuesta busca ofrecer una mirada renovada a las canciones que marcaron su trayectoria, en lugar de reproducir exactamente las versiones originales.

La producción fue realizada desde Fisch Studios, nuevo espacio creativo del artista en Lima. Fischman estuvo a cargo de la producción junto con Jose Carlos Ponce, mientras que la masterización fue realizada por Ted Jensen en Sterling Sound.