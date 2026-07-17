El encargado de la Presidencia de la República, José María Balcázar, envió una “aclaración” al Congreso, tras los cuestionamientos que recibió por solicitar una pensión vitalicia.

En el escrito, asegura que no busca una pensión vitalicia, pese a que lo había solicitado expresamente en su primera comunicación al Parlamento, y que lo que persigue es la “nivelación” de su pensión como exmagistrado del Poder Judicial (PJ).

En detalle

Bálcazar llegó a Palacio de Gobierno, en febrero último. Su antecesor, José Jerí, fue censurado como presidente del Legislativo y, en consecuencia, debió abandonar la encargatura de la Presidencia de la República.

En su segundo escrito al Parlamento, presentado el último miércoles 15 de julio, Balcázar sostiene que su pedido de “pensión vitalicia” debe entenderse como una “nivelación” de la pensión que antes recibía como exjuez.

“Solicito la aclaración del petitorio de mi solicitud de pensión vitalicia; precisando que esta debe entenderse, de forma alternativa y principal, como la nivelación de mi pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley 20530, debiendo ser equivalente a la remuneración actual que percibe un congresista de la república”, reza el documento, difundido por Latina.

En esa línea, afirma que la “pensión de cesantía fue legalmente suspendida en el año 2021”, tras ser elegido como congresista de Perú Libre, debido a la “incompatibilidad temporal de percibir dos ingresos del Estado”.

Las circunstancias, sin embargo, no le serían favorables. La Ley 28389 y la Ley 28449, ambas de reforma constitucional, “expresamente prohíben la nivelación de la pensión de un pensionista, del régimen del Decreto Ley 20530, con la remuneración que percibe un servidor en actividad”, reforma que posteriormente fue convalidada por el propio Tribunal Constitucional (TC).