La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez continúa generando repercusiones en La Bella Luz. En medio de la controversia, Óscar Custodio, propietario de la orquesta y primo del exdirector musical, rompió su silencio y se refirió al difícil momento que atraviesa la agrupación.

En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, el empresario admitió que el rechazo del público afectó significativamente a la agrupación y afirmó que afrontará las consecuencias que surjan del caso, aunque ello implique empezar nuevamente el proyecto musical.

Custodio señaló que está dispuesto a asumir las consecuencias de la situación que enfrenta la orquesta y aseguró: “ Si tengo que empezar de cero, lo haré ”. Sus declaraciones se dieron luego de la suspensión de presentaciones y los cuestionamientos surgidos tras la denuncia contra César Sánchez.

El líder de ‘La Bella Luz’ reconoció que la agrupación atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que asumió su dirección, debido a que las consecuencias del caso han afectado tanto la imagen del grupo como a los trabajadores que dependen de la orquesta.

Al referirse al impacto de la crisis, Óscar Custodio advirtió que la suspensión de actividades podría afectar a decenas de trabajadores. “ Ya hay mucha gente que va a perder su trabajo, pero ¿qué vamos a hacer? Es mi responsabilidad ”, expresó durante la entrevista.

Custodio afirmó que la denuncia contra César Sánchez no solo lo ha afectado a nivel personal, sino que también ha generado consecuencias para toda la agrupación y sus trabajadores. “ Nos ha perjudicado (...) a toda la orquesta, a muchas familias que se van a quedar sin trabajo ”, sostuvo.

Custodio también señaló que las integrantes femeninas de ‘La Bella Luz’ atraviesan un momento difícil debido a la exposición del caso. “ Mis chicas están siendo muy vulneradas, están sintiendo mucha agresión (...) estoy dispuesto a asumir todo, las consecuencias de esto ”, manifestó.

Finalmente, Óscar Custodio explicó que la cancelación de presentaciones responde a la situación actual que atraviesa ‘La Bella Luz’. Sin embargo, destacó que detrás de la agrupación existen muchas personas que dependen de su funcionamiento. “ Detrás de mí no soy yo, no está mi esposa, mis hijos, hay mucha gente atrás ”, finalizó.