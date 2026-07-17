El ministro de Trabajo, Flavio Cruz, aseguró que la posibilidad de otorgar un indulto a Pedro Castillo no fue discutida en la reciente sesión del Consejo de Ministros.

“Ayer tuvimos consejo de ministros y en ningún caso se tocó el tema, no está en la agenda ni siquiera entre los rumores (…) A veces pareciera que se pone en la agenda del país. Al menos en términos formales dentro del Consejo no se habló de eso”, indicó Cruz.

El ministro también negó que su designación, concretada tras la renuncia de Freddy Solano, haya sido resultado de un pago de favores. Asimismo, descartó que el reconocimiento de la Fenatep como sindicato forme parte de la agenda del Gobierno.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente José María Balcázar señalara que el pedido de indulto a Castillo continuaba en evaluación en el Ministerio de Justicia.

Previamente, la defensa del exmandatario había presentado dos solicitudes de derecho de gracia para que se anulara la condena impuesta.