Los seis policías asignados a la seguridad del presidente José María Balcázar fueron separados de la escolta presidencial y serán sometidos a un proceso disciplinario sumario, luego de ser captados consumiendo bebidas alcohólicas y bailando en una discoteca durante un viaje oficial a la región Lambayeque.

La medida fue confirmada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien informó que los agentes dejaron de formar parte del equipo de seguridad del mandatario y que ya se inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades individuales y las sanciones correspondientes.

Óscar Arriola precisó que el proceso estará a cargo de un equipo especializado y se desarrollará con carácter sumario, con el fin de esclarecer la conducta de los efectivos y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan.

Asimismo, señaló que la investigación permitirá revisar los protocolos y planes operativos aplicados al personal encargado de resguardar al jefe de Estado durante sus desplazamientos oficiales, con el objetivo de reforzar los procedimientos de seguridad.