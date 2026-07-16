El presidente de la República, José María Balcázar, informó que el proceso de transferencia de gestión hacia el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, se desarrolla con normalidad y aseguró que todos los ministerios vienen entregando la información correspondiente para garantizar un cambio de mando ordenado.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la reunión protocolar que ambos sostuvieron este jueves en Palacio de Gobierno.

José Balcázar indicó que el encuentro estuvo centrado en el avance de la transferencia gubernamental y reiteró el compromiso del Ejecutivo de facilitar este proceso de manera transparente.

“Nos ha venido a visitar, como estaba ya acordado, es una visita protocolar, hemos conversado sobre todo de la transferencia que está en marcha y le he manifestado que efectivamente cada ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente”, dijo.

El mandatario destacó que, durante los cinco meses de su gestión, se impulsaron obras prioritarias que deberán tener continuidad en la próxima administración, con el objetivo de mantener el desarrollo de proyectos en beneficio de la población.

Asimismo, señaló que dialogó con la presidenta electa sobre la importancia de conformar un gobierno de amplia base y conciliación, capaz de generar consensos democráticos y fortalecer la gobernabilidad del país.

Finalmente, Balcázar expresó su confianza en el inicio de una nueva etapa política con la gestión de Keiko Fujimori y le deseó éxito en el periodo presidencial 2026-2031, al considerar que el país atraviesa un momento clave para consolidar la estabilidad y el diálogo nacional.