El presidente de la República, José María Balcázar, sostiene hoy jueves 16 de julio una reunión con la mandataria electa, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno, como parte del proceso de transición gubernamental.

El encuentro estaba programado para las 9:00 horas, según informó la Presidencia de la República mediante una convocatoria dirigida a los medios de comunicación.

Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

El mandatario recibió a Fujimori en el Patio de Honor, y tras saludar a la prensa ingresaron al interior de Palacio de Gobierno.

La reunión fue acordada luego de que, la semana pasada, José Balcázar invitara personalmente a Fujimori Higuchi a dialogar sobre los principales desafíos del próximo gobierno. Aquella vez, el mandatario visitó la oficina de la presidenta electa, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, donde Keiko Fujimori confirmó su asistencia.

En ese primer encuentro, Balcázar felicitó nuevamente a la lideresa de Fuerza Popular por su victoria en las elecciones generales de 2026 y destacó la necesidad de impulsar un gobierno basado en el diálogo y orientado al bienestar de todos los peruanos.

Asimismo, señaló que ambos conversaron sobre proyectos de inversión, especialmente para el sur del país, y expresó su deseo de que la próxima gestión gobierne “sin exclusión” y en beneficio de toda la ciudadanía.

En esa cita, Keiko Fujimori indicó que el jefe de Estado le brindó recomendaciones y consejos de cara al inicio de su administración, en el marco del proceso de transferencia de gobierno.

Ahora, el encuentro oficial se realiza un día después de que la presidenta electa recibió las credenciales oficiales que la acreditan para ejercer la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.

En la víspera, Fujimori afirmó en su discurso que su gestión buscará construir un Estado más eficiente, con objetivos concretos, mecanismos de rendición de cuentas y un firme compromiso con la reconciliación nacional.