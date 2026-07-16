Keiko Sofía Fujimori Higuchi recibió las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia encabezada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue realizada en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja, con la presencia de importantes autoridades.

Durante su discurso, la lideresa de Fuerza Popular (FP) aseguró su gestión estará orientada a la construcción de un Estado más eficiente, con metas concretas para cada sector y con mecanismos de rendición de cuentas, pero sobre todo, planteó un periodo de reconciliación nacional.

Keiko Fujimori junto a los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Torres.(Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

DETALLES

Diversas figuras llegaron desde temprano al Gran Teatro Nacional como Luis Dyer (jefe de personeros de FP), Gilulliana Loza (abogada de Keiko), Jean Ferrari (director de la Federación Peruana de Fútbol), Carlos Neuhaus (dirigente del Partido Popular Cristiano), María Isabel León (expresidenta de la Confiep), Max Hernández (secretario del Acuerdo Nacional), entre otros.

También se apersonaron diputados y senadores electos de FP como Héctor Ventura, Cecilia Chacón, Flor Meza, Rosangella Barbarán y más.

Al lado izquierdo del teatro y en primera fila estaban Sachi Fujimori, hermana de Keiko, así como sus hijas Kyara y Kaori.

En los primeros asientos se pudo observar a Carmen Velarde (jefe del Reniec), Bernardo Pachas (jefe encargado de la ONPE), Renzo Reggiardo (alcalde de Lima), Josué Gutiérrez (defensor del Pueblo), Fátima Altabás (ministra de Cultura), Tomás Gálvez Villegas (fiscal de la Nación); así como magistrados del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia y del Poder Judicial.

Keiko Fujimori junto a su familia al término de la ceremonia de entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

DIFERENCIA

El evento inició con las palabras de Roberto Burneo, presidente del JNE, quien destacó que es la primera vez que el Perú elige como presidente a una mujer.

“Este proceso deja un hecho de profundo significado histórico. Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano, ha conferido la presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “este hecho constituye un hito de nuestra democrática y expresa la madurez de una sociedad, en que el acceso a las más altas responsabilidades públicas, solo puede estar determinado por la decisión libre de la ciudadanía y por la igualdad de oportunidades que garantiza nuestro orden constitucional.

Luego de dar lectura a la resolución con los resultados de los votos de las Elecciones Generales 2026, el JNE llamó a cada uno de los integrantes de la fórmula presidencial ganadora.

Miguel Torres fue llamado para recibir su credencial como segundo vicepresidente, luego fue el turno de Luis Galarreta en su calidad de primer vicepresidente.

Durante la entrega de credenciales, simpatizantes de FP que se encontraban en los palcos interrumpían la actividad mediante arengas.

Tras recibir los documentos que oficializan sus cargos, los tres se abrazaron y luego se tomaron la foto oficial con las autoridades, entre ellos, con el presidente José María Balcázar.

Simpatizantes de Keiko Fujimori se concentraron en los exteriores del Gran Teatro Nacional. (Foto: GEC)

MENSAJE

Con un sastre blanco, Keiko Fujimori inició su discurso señalando que nunca perdió la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida.

“Quiero expresar mi sincero reconocimiento a los miembros de mi partido, a los líderes de distintas fuerzas políticas que más allá de nuestras diferencias, comprendieron la trascendencia del momento que vivía el país y se unieron en defensa de la democracia”, afirmó.

Asimismo, dijo que a partir de ahora iniciará una nueva etapa que deberá estar marcada por la paz, el reencuentro de los peruanos y la recuperación de la confianza hacia las instituciones.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une, significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio”, apuntó.

Estas son algunas frases de Keiko Fujimori en la entrega de credenciales. (Infografía: Diario Correo)

En la misma línea, Keiko Fujimori aseguró que a lo largo de su vida, aprendió que hacer política exige fortaleza, pero también humildad, sobre todo, aprender de los errores y aciertos.

“He aprendido a pedir perdón, pero sobre todo, a perdonar. Por eso creo profundamente en la reconciliación. El Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad, con confianza”, aseveró.

En los exteriores del Gran Teatro Nacional se instaló un estrado para que los cientos de simpatizantes naranjas puedan seguir el evento protocolar.

Tras recibir sus credenciales, Keiko Fujimori ofreció un discurso para agradecer haber sido elegida presidenta como primera mujer, pero sobre todo, reiteró su discurso sobre la reconciliación.

“Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó. Agradezco a quienes, a pesar de las dudas, depositaron su voto de confianza”, sostuvo.

Más tarde, la presidenta electa Keiko Fujimori acudió a la Municipalidad de Lima para participar de la ceremonia de condecoración a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

En el evento, destacó que a partir de ahora inicia una nueva etapa, un nuevo gobierno.

“Los peruanos esperan resultados de sus autoridades (…). Por encima de cualquier diferencia o color político, siempre, debe estar el Perú y nuestra bandera blanquirroja”, comentó.

Se tiene previsto que Keiko Fujimori se reúna hoy en Palacio de Gobierno con el presidente José María Balcázar.