La Junta Preparatoria del Congreso asumió ayer sus funciones e inició el proceso de constitución del Parlamento para el periodo 2026-2031.

El órgano temporal conducirá los actos previos a la instalación del primer Congreso bicameral peruano en 33 años, organizará la elección de las mesas directivas de ambas cámaras y garantizará la transición entre el Parlamento saliente y el nuevo Poder Legislativo.

Conformación

La sesión estuvo presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres. Asimismo, contó con la presencia de la diputada electa Cecilia Chacón, como vicepresidenta; y el senador electo Fernando Rospigliosi Capurro, como primer secretario. Los tres congresistas son de Fuerza Popular.

También participó el diputado electo Luis Quispe Candia, como segundo secretario; el senador electo Alejandro Muñante, como tercer secretario; y la diputada electa Romina Uribe Sáenz, como cuarta secretaria.

Quispe y Uribe pertenecen al Partido del Buen Gobierno, mientras que Muñante es de Renovación Popular.

Agenda

Quispe Candia adelantó el cronograma inmediato de trabajo.

“Ya el viernes (mañana), nos vamos a reunir para empezar ya con esta tarea”, declaró a la prensa a su salida del mencionado encuentro.

Precisó que con Chacón y Uribe liderarán la ceremonia de juramentación de la Cámara de Diputados.

“Entre los tres vamos a tomar el juramento a los 127 congresistas; nosotros tres primero, inicialmente (...) Esto está previsto el 24 (julio)”, detalló.

Por su parte, Chacón, consultada sobre la participación de su partido en las mesas directivas, respondió que “Fuerza Popular, en aras del consenso, tendrá que ceder, tendrá que convencer, tendrá que convocar, porque de eso se trata la política”.