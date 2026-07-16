La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió durante la mañana de este jueves 16 de julio con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, en el marco de las coordinaciones previas al cambio de mando.

Al finalizar el encuentro, Fujimori destacó que la reunión con el actual mandatario se desarrolló en un ambiente de respeto y cordialidad, pese a las diferencias ideológicas entre ambos. Asimismo, informó que el proceso de transición continúa con la entrega de información por parte de los ministerios.

“Hemos tenido una reunión cordial, de mucho respeto, más allá de las diferencia ideológicas que pueda haber entre nosotros. Esta cordialidad es una muestra de institucionalidad y de lo que significa la democracia en nuestro país. Todo proceso de transición significa el traspaso del poder y el poder es pasajero. Estamos en esos procesos de recibir la información de cada ministerio y agradecemos la disposición de todos los equipos”, indicó.

Fujimori también aseguró que su equipo se encuentra listo para asumir funciones el próximo 28 de julio y priorizar problemas que afectan al país, como los impactos del Fenómeno El Niño y la lucha contra la delincuencia.

“Estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio tomemos las riendas y los destinos de nuestro país.Nos preocupa la llegada del fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden. Son muchas las expectativas, las decisiones que nos toca tomar”, manifestó.

Por su parte, el presidente José María Balcázar también se pronunció tras la reunión y calificó el encuentro con Keiko Fujimori como “una visita protocolar”. El mandatario señaló que ambos dialogaron sobre el proceso de transferencia de mando, el cual aseguró que se encuentra “en marcha”.

“Le he manifestado que cada Ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente, considerando que los cinco meses que hemos estado en el poder, hemos hecho algunas obras muy puntuales y no se ha podido hacer más por el corto tiempo y que esas obras van a hacer continuadas entiendo por el nuevo Gobierno”, enfatizó.

Balcázar expresó su deseo de que el próximo Gobierno sea de “conciliación” y que la nueva gestión impulse la unidad nacional.

“También hemos hablado de la necesidad y la posibilidad de que su Gobierno de la presidenta electa pueda ser un Gobierno de conciliación y una amplia base llegue a consensuar para enceres democráticos en el país. Creo que inicia una nueva era y tengo fe en que eso se pueda producir”, finalizó.