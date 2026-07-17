Una delegación del Congreso, encabezada por Fernando Rospigliosi, llegó al Fuerte Militar de Pichari, en Cusco, para conocer la situación de seguridad en el Vraem y expresar el respaldo del Parlamento a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Durante la visita, las autoridades recibieron información sobre las operaciones desarrolladas contra el terrorismo y el narcotráfico, además de presenciar una demostración de las capacidades, armamento y técnicas empleadas por las fuerzas del orden.
“Hemos recibido el informe del general Huertas sobre la situación de esta zona, los avances que se han obtenido gracias al esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos ustedes”, expresó Rospigliosi.
El titular del Congreso también destacó las iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el trabajo de militares y policías. Entre ellas, mencionó la autógrafa de ley que establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía que enfrenten a delincuentes en cumplimiento de sus funciones sean procesados por el fuero militar policial.
Rospigliosi informó que el Congreso podría promulgar dicha norma si el Gobierno no lo hace este viernes.
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