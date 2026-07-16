Durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno con el presidente en funciones, José María Balcázar, Keiko Fujimori señaló que su futura administración tendrá entre sus principales retos atender los efectos del Fenómeno El Niño y enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Nos preocupa la llegada del fenómeno de El Niño”, indicó.

La presidenta electa también remarcó la necesidad de combatir directamente la delincuencia para restablecer el orden.

“Tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”, sostuvo.

Fujimori calificó el encuentro con Balcázar como cordial y resaltó el respeto mantenido pese a sus diferencias ideológicas.

“Después de muchos años regreso al Palacio de Gobierno. Hemos tenido una reunión cordial, de mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros”, manifestó.

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