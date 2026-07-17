Rafael López Aliaga afirmó que Keiko Fujimori le comunicó, durante una reunión, su intención de impulsar la construcción de establecimientos penitenciarios en un plazo de siete meses, tomando como referencia el modelo aplicado en El Salvador.
“Me dijo: ‘Rafael, voy a hacer el método Bukele. En El Salvador se demoran ocho meses’. Me dijo: ‘Yo lo hago en siete’. Amén. Le dije: ‘Hagámosle, hagamos las cárceles en siete meses”, indicó el líder de Renovación Popular.
El también excandidato presidencial sostuvo que su agrupación realizará labores de seguimiento desde el Congreso bicameral para verificar que el compromiso se concrete.
Durante una actividad política en La Victoria, donde presentó a Susana Saldaña como candidata de Renovación Popular a la alcaldía del distrito, López Aliaga también mencionó que mantiene comunicación con Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont.
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