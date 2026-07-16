Durante una ceremonia por el 43.° aniversario de la Legión de Caballería del Perú, el premier Luis Arroyo destacó que el país recuperó la estabilidad política e institucional, condición que permitió asegurar el desarrollo de elecciones libres y preparar una transición ordenada del poder.

El jefe del gabinete atribuyó este avance al trabajo coordinado entre los ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo.

“El trabajo articulado de los ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo permitió recuperar la estabilidad política e institucional que tanto necesitaba el país, sin la cual no habría sido posible mantener el rumbo de crecimiento económico ni avanzar en la atención de las prioridades nacionales”, enfatizó.

En su intervención, Arroyo también resaltó los valores de lealtad, unidad y tradición asociados a la Legión de Caballería, y sostuvo que estos principios trascienden el ámbito militar al estar vinculados con el servicio público, la integridad y el respeto por el Estado.