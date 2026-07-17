Durante una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó la creación de una Policía Municipal armada y de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que coordine las acciones de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

La Policía Municipal tendría una formación aproximada de dos años y podría incorporar inicialmente a licenciados de las Fuerzas Armadas.

“La experiencia internacional demuestra que una preparación de dos años es suficiente para cumplir eficientemente las funciones que asumiría una policía municipal”, señaló. Esta fuerza se encargaría principalmente del control del tránsito, la fiscalización del espacio público y la atención de delitos menores.

Reggiardo también propuso que la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana esté dirigida por un funcionario con autoridad suficiente para articular el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE y los gobiernos locales.

“Necesitamos un gran articulador que reporte directamente a la Presidencia de la República y coordine con todos los sectores involucrados en la lucha contra el delito”, sostuvo.