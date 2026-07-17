Los pingüinos de Humboldt podrían enfrentar un escenario complicado ante los cambios en las condiciones del mar asociados al Fenómeno El Niño, debido a la disminución de peces disponibles cerca de la costa. Durante una entrevista en Exitosa, Juan Carlos Rivero, director científico de Oceana Perú, explicó que el calentamiento del océano altera la distribución de las especies que forman parte de la dieta de estas aves.

El especialista señaló que, cuando aumenta la temperatura del mar, los peces suelen desplazarse hacia zonas más profundas o alejadas del litoral. Esta situación obliga a los pingüinos a recorrer mayores distancias para alimentarse, lo que puede debilitarlos y afectar su supervivencia.

Rivero recordó que eventos anteriores de El Niño ya generaron impactos en esta especie y advirtió que un nuevo periodo con condiciones similares podría repetir estos efectos. Según explicó, el problema principal no es solo la presencia del fenómeno climático, sino la falta de alimento que genera en el ecosistema marino.

El director científico de Oceana Perú indicó que las áreas naturales protegidas ayudan a conservar las colonias de pingüinos de Humboldt, pero no solucionan por completo una crisis relacionada con la disponibilidad de alimento. Además, señaló que no existen suficientes centros de rescate para atender una emergencia de gran escala.

Sobre los intentos de rescate de ejemplares debilitados, explicó que la recuperación requiere cuidados especializados porque estas aves necesitan una alimentación específica y pueden deshidratarse con rapidez.

Medidas para reducir riesgos

Rivero sostuvo que una de las prioridades es proteger las zonas donde los pingüinos se reproducen y reducir las amenazas que enfrentan cuando regresan debilitados. Entre los principales riesgos mencionó la pesca cercana a las colonias, donde algunos ejemplares pueden quedar atrapados en redes.

“Eso es lo que en principio se trató de hacer a través de las áreas protegidas... Se ha tratado de mantener las colonias protegidas de depredadores... pero con el problema del Niño es que estos animales, si no se les puede alimentar, se van moviendo en grandes cantidades, se desplazan y desgraciadamente no tenemos centros de rescate a esta escala como para atender una emergencia de esta magnitud”, indicó

El especialista también destacó la necesidad de controlar la presencia de animales como ratas, gatos y perros en las áreas protegidas, además de mantener vigilancia ante posibles brotes de gripe aviar que puedan afectar a la población restante.

Ante este panorama, Oceana Perú señaló que la conservación del pingüino de Humboldt dependerá de la evolución de las condiciones del mar y de la aplicación de medidas para proteger su hábitat.